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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет небольшой груз газа из России. Это уже 41-й такой груз в этом газовом году и 55-е судно, которое приходит на терминал.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
© Bendrovės archyvas

Газовоз Coral Fungia идет из Высоцка, где находится завод российской компании "Новатэк", показывают данные порталов vesselfinder.com., myshiptracking.com и marinetraffic.com. Судно должно пришвартоваться в Клайпеде в ночь с пятницы на субботу.

В графике оператора терминала Klaipedos nafta также указано, что судно ожидают в порту в субботу. Эти небольшие суда доставляют грузы СПГ объемом 9,5-15 тыс. кубометров.

В соответствии с графиком Klaipedos nafta, в этом месяце на терминале ожидаются еще три малых газовоза и один большой.

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