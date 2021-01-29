В Клайпеду идет новый груз СПГ из Высоцка

Газовоз Coral Favia идет из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". По данным порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com, судно прибудет в Клайпеду в субботу вечером. В графике оператора терминала Klaipedos nafta прибытие намечено на понедельник.
Эти маленькие газовозы доставляют до 10 тыс. кубометров СПГ.
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