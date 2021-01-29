aA
На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет новый небольшой груз газа от российской компании "Новатэк" – 18-й в начавшемся в октябре новом газовом году.
В Клайпеду идет новый груз СПГ из Высоцка
© AFP / Scanpix

Газовоз Coral Favia идет из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". По данным порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com, судно прибудет в Клайпеду в субботу вечером. В графике оператора терминала Klaipedos nafta прибытие намечено на понедельник.

Эти маленькие газовозы доставляют до 10 тыс. кубометров СПГ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр энергетики: электростанция в Польше намерена импортировать СПГ через Клайпеду (5)

После прокладки литовско-польского газопровода ( GIPL )...

В Клайпеде – новый груз газа "Новатэка" (19)

В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного...

TOP новостей

Президент Литвы: в конце февраля мы должны быть готовы прививать по 10 000 человек в день (88)

Президент Литвы Гитанас Науседа и мэр Вильнюса...

Полиция готовится к выходным: блокпосты появятся не во всех округах (14)

На этой неделе полиция развернула больше 600 водителей,...

План вакцинации от COVID-19 в Литве: когда получат прививку неприоритетные группы жителей (39)

Начать массовую вакцинацию населения от коронавируса...

Aleksejus Navalnas Vladimiras Putinas

Людас Дапкус. Мальчик, которой выжил и вернулся умереть (103)

Была такая книга для детей — для больших и маленьких....

Четвертые сутки без электричества: жители называют работу ESO насмешкой (23)

Уже четвертые сутки после сильного снегопада 7500...