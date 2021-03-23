В Клайпеду идет новый груз СПГ из США

"Судно Cool Runner прибывает из порта Инглсайд, США. Окно прибытия – 27-28 марта. Будут доставлены стандартные 138 тыс. кубометров СПГ", – комментировали BNS в литовском госоператоре терминала сжиженного природного газа Klaipedos nafta.

За этот газовый год на терминал прибыло 25 небольших газовоза (до 15 тыс. кубометров) из Высоцка (Россия), где находится завод СПГ "Новатэк".