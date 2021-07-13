В Клайпеду идет новый груз газа из США

Оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta прокомментировал BNS, что газовоз Cool Runner везет из Фрипорта 138 тыс. кубометров СПГ. Он должен прийти в следующий понедельник или вторник.

Во Фрипорте (штат Техас) действует завод сжиженного газа компании Freeport LNG. Порталы наблюдения за судами показывают, что Cool Runner сейчас находится у берегов Флориды.

На Клайпедский терминал СПГ за период с октября прошлого года, когда начался новый газовый год, уже пришел один крупный газовозов из Египта и один из Тринидада и Тобаго.

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В этом газовом году на терминал в Клайпеду прибыли и 42 небольших судна из российского Высоцка, где находится завод "Новатэк". Эти небольшие суда доставляют по 9,5-15 тыс. кубометров СПГ.

Ранее основная часть грузов газа на терминал поступала из Норвегии, однако осенью прошлого года на заводе СПГ Equinor был пожар.