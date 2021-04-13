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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в выходные должен прийти новый крупный груз СПГ из США - десятое такое судно с октября прошлого года, когда начался новый газовый год.
В Клайпеду идет новый груз газа из США
© DELFI

Прибытие судна Arctic Aurora ожидается 17-18 апреля, оно традиционно привезет около 138 тыс. кубометров СПГ", - сказали BNS в компании-операторе терминала Klaipedos nafta.

Газовоз идет из порта Саванна в штате Джорджия.

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