Оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз Arctic Discoverer придет в Клайпедский порт 7 июня утром. Судно с грузом СПГ 138 тыс. кубометров идет с терминала экспорта СПГ, который находится в порту США Корпус-Кристи.
На Клайпедский терминал СПГ за период с октября прошлого года, когда начался новый газовый год, уже пришло 10 крупных газовозов из США, один из Египта и один из Тринидада и Тобаго.
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