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В Литву идет новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из США - 11-й такой груз в этом газовом году.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
© Bendrovės archyvas

Оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз Arctic Discoverer придет в Клайпедский порт 7 июня утром. Судно с грузом СПГ 138 тыс. кубометров идет с терминала экспорта СПГ, который находится в порту США Корпус-Кристи.

На Клайпедский терминал СПГ за период с октября прошлого года, когда начался новый газовый год, уже пришло 10 крупных газовозов из США, один из Египта и один из Тринидада и Тобаго.

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