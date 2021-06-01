Оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз Arctic Discoverer придет в Клайпедский порт 7 июня утром. Судно с грузом СПГ 138 тыс. кубометров идет с терминала экспорта СПГ, который находится в порту США Корпус-Кристи.

На Клайпедский терминал СПГ за период с октября прошлого года, когда начался новый газовый год, уже пришло 10 крупных газовозов из США, один из Египта и один из Тринидада и Тобаго.