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На следующей неделе в Литву прибудет груз сжиженного природного газа (СПГ) из Тринидада и Тобаго.
В Клайпеду идет груз СПГ из Тринидада и Тобаго
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Газовоз Arctic Aurora прибудет из порта Пойнт-Фортино, находящегося в этом государстве Карибского моря. Там действует завод СПГ Atlantic LNG, свидетельствуют порталы мониторинга за движением судов.

Прибытие Arctic Aurora в Клайпеду намечено на 21-22 мая. Будет доставлено стандартно около 138 тыс. кубометров СПГ", – комментировала BNS оператор Клайпедского терминала - компания Klaipėdos nafta.

Груз газа из Тринидада и Тобаго в Литву прибывал и четыре года назад – в апреле 2017 года.

За этот газовый год, который начался в октябре прошлого года, на терминал в Клайпеде прибыли 10 больших газовозов из США и один из Египта.

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