В Клайпедском порту вырос грузооборот зерна, энергоресурсов и контейнеров

Несмотря на то, что в январе-августе грузооборот Клайпедского порта сократился на 11 проц., тем не менее общий уровень грузооборота сохранился за счет увеличения объема некоторых других грузов. На снижение объемов навалочных грузов сильнее всего повлияли введенные в прошлом году санкции, которые вступили в силу не с начала года.
Однако в этой номенклатуре грузов зафиксирован рост грузооборота зерна на целый 31 проц. или на 547 тыс. тонн. За восемь месяцев было перезагружено почти 2,3 млн тонн зерна. Несмотря на участившиеся в сентябре рейсы крупных сухогрузов, перевозящих урожай этого года, до этого морским путем перевозилась значительная часть прошлогоднего урожая.
В сегменте наливных грузов – на 25 проц. вырос грузооборот сжиженного природного газа (на 331 тыс. тонн). Перелито 1,65 млн тонн таких грузов.
В сегменте генеральных грузов, по данным за январь-август, контейнерный грузооборот вырос на 13 проц. или на 82 193 TEU (в двадцатифутовом эквиваленте). Контейнерный грузооборот Клайпедского порта по-прежнему остается крупнейшим.
За восемь месяцев в Клайпеду прибыло 3605 судов, что на 6 проц. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличились пассажиропотоки – как паромный (ro-ro), так и круизный. В общей сложности объем пассажиропотока составил 273 163 пассажира.