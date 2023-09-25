В Клайпедском порту вырос грузооборот зерна, энергоресурсов и контейнеров

Несмотря на то, что в январе-августе грузооборот Клайпедского порта сократился на 11 проц., тем не менее общий уровень грузооборота сохранился за счет увеличения объема некоторых других грузов. На снижение объемов навалочных грузов сильнее всего повлияли введенные в прошлом году санкции, которые вступили в силу не с начала года.

Однако в этой номенклатуре грузов зафиксирован рост грузооборота зерна на целый 31 проц. или на 547 тыс. тонн. За восемь месяцев было перезагружено почти 2,3 млн тонн зерна. Несмотря на участившиеся в сентябре рейсы крупных сухогрузов, перевозящих урожай этого года, до этого морским путем перевозилась значительная часть прошлогоднего урожая.