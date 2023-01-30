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Дирекция Клайпедского государственного морского порта сообщает, что судоходство в Клайпедском порту с 12 час. было восстановлено.
В Клайпедском порту возобновлено судоходство
© DELFI / Orestas Gurevičius

ELTA напоминает, что в понедельник, примерно в 4.30 час. в Клайпедском порту начали ограничивать судоходство. Рано утром фиксировался ветер 21,4 м/с. Высота волн в море достигала 4 м.

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