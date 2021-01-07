В Клайпедском порту рекордные погрузки – 47,7 млн тонн

"2020 год с точки зрения погрузок был фантастическим годом, какой-то космос. Если смотреть на то, насколько климат вокруг напряженный, множество вызовов для экономики, транспорта и других сфер (бизнеса – BNS), то Клайпедский порт остался в хороших показателях и достиг рекордных цифр", – сказал в четверг на пресс-конференции глава порта Альгис Латакас.
По данным порта, в четырех категориях грузов – удобрений, зерна, ro-ro, сжиженного природного газа (СПГ) – в прошлом году был достигнут лучший результат всех времен.
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