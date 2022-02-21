В Клайпедском порту ограничено судоходство

"Ограничения объявлены в 13.30. Скорость ветра сейчас достигает 20-23 метра в секунду, высота волн - около 4 метров. Данных об ожидающих разрешений судах у нас пока нет", - сказала в понедельник BNS представитель порта Игне Ротаутайте-Пукене.
После введенных в выходные ограничений судоходство в Клайпедском порту вечером в воскресенье было возобновлено.
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