В Клайпедском порту ограничено судоходство

"Ограничения объявлены в 13.30. Скорость ветра сейчас достигает 20-23 метра в секунду, высота волн - около 4 метров. Данных об ожидающих разрешений судах у нас пока нет", - сказала в понедельник BNS представитель порта Игне Ротаутайте-Пукене.

После введенных в выходные ограничений судоходство в Клайпедском порту вечером в воскресенье было возобновлено.