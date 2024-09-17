В Клайпедском порту начал действовать "зеленый" судоходный маршрут

Сообщается, что первое судно на метаноле Eco Umande, отправившееся в понедельник, будет заходить в Клайпедский порт каждые две недели.
„Сегодня Клайпедский порт знаменует важный исторический момент – первый заход в порт судна на „зеленом“ метаноле Eco Umande, который будет курсировать регулярно, что не только символизирует начало эры устойчивого судоходства в Клайпедском порту, но также включает Литву в международную сеть „зеленых“ судоходных маршрутов. Это высокая оценка наших усилий по достижению экологических целей и доказательство того, что мы входим в число самых передовых портов Европы“, - цитируется в сообщении генеральный директор дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.
Контейнер Eco Umande, перевозящий контейнеры в Клайпедский контейнерный терминал и из него, имеет длину 148 метров. Судно, способное перевозить 1260 контейнеров TEU одновременно, будет следовать по маршруту Роттердам-Антверпен-Клайпеда-Рига-Роттердам, говорится в сообщении.