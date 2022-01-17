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В понедельник вечером из-за усиления ветра в Клайпедский порт не может зайти часть судов.
В Клайпедском порту из-за сильного ветра ограничено судоходство
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Сейчас высота волн достигает примерно 5 метров, лоцманский катер не может работать на территории порта, поэтому часть судов не может попасть в порт. Движение паромов, которые попадают в порт без лоцмана, не ограничивается", - сказал в понедельник вечером BNS капитан Клайпедского порта Владас Мотеюнас.

По его словам, скорость ветра достигает 26 метров в секунду, но около 20 часов ожидает ослабление ветра и изменения в ограничениях.

"Надеюсь, что завтра утром уже можно будет отменить все ограничения", - сказал капитан порта.

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