В Клайпедском морском порту из-за сильного ветра ограничено судоходство

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В Клайпедском морском порту из-за сильного ветра в ночь со вторника на среду ограничено судоходство.
В 10 утра среды порывы ветра достигали 27 м/с, сообщила дирекция Клайпедского порта.
На рейде сейчас ожидают три судна, а выйти из порта не могут семь судов.
Высота волн достигает 4-4,5 метром, из-за усиления ветра не зафиксировано инцидентов.
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