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В Клайпедском морском порту из-за сильного ветра в ночь со вторника на среду ограничено судоходство.
В Клайпедском морском порту из-за сильного ветра ограничено судоходство
© DELFI / Orestas Gurevičius


В 10 утра среды порывы ветра достигали 27 м/с, сообщила дирекция Клайпедского порта.

На рейде сейчас ожидают три судна, а выйти из порта не могут семь судов.

Высота волн достигает 4-4,5 метром, из-за усиления ветра не зафиксировано инцидентов.

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