В Клайпедском морском порту из-за сильного ветра ограничено судоходство



В 10 утра среды порывы ветра достигали 27 м/с, сообщила дирекция Клайпедского порта.

На рейде сейчас ожидают три судна, а выйти из порта не могут семь судов.

Высота волн достигает 4-4,5 метром, из-за усиления ветра не зафиксировано инцидентов.