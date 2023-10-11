В Клайпедский порт прибыл танкер-газовоз Seapeak Meridian

"Elenger" сотрудничает с двумя крупнейшими терминалами Балтийского региона, благодаря чему может обеспечить потребности в газе своих клиентов. Газовое хранилище в Латвии также заполнено до рекордного уровня и позволяет нам спокойно встретить зиму", - в сообщении компании указывает директор "Elenger Lietuva" Марюс Кайрис.

По его словам, инцидент, произошедший в эти выходные на соединении газопровода "Balticconnector" между Эстонией и Финляндией, не повлияет на безопасность поставок клиентам "Elenger" – газа в хранилищах и газопроводе достаточно.

Газопровод стран Балтии также подключен к континентальной газовой сети, соединяющей три страны с Европой, поэтому газ, если потребуется, можно импортировать и с этого направления, отметил он.

По данным компании, поставки сжиженного природного газа (СПГ) в этом году увеличены в три раза. Вместо пяти перевезенных в прошлом году грузов компания в этом году привезла в регион 16 судов, наполненных СПГ.