В Клайпедский порт прибыл танкер-газовоз Seapeak Meridian

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Во вторник в терминал Клайпедского порта прибыл газовоз "Seapeak Meridian", груз которого, как сообщает компания "Elenger", обеспечит поставки газа ее клиентам в осенние и зимние месяцы.

"Elenger" сотрудничает с двумя крупнейшими терминалами Балтийского региона, благодаря чему может обеспечить потребности в газе своих клиентов. Газовое хранилище в Латвии также заполнено до рекордного уровня и позволяет нам спокойно встретить зиму", - в сообщении компании указывает директор "Elenger Lietuva" Марюс Кайрис.

По его словам, инцидент, произошедший в эти выходные на соединении газопровода "Balticconnector" между Эстонией и Финляндией, не повлияет на безопасность поставок клиентам "Elenger" – газа в хранилищах и газопроводе достаточно.

Газопровод стран Балтии также подключен к континентальной газовой сети, соединяющей три страны с Европой, поэтому газ, если потребуется, можно импортировать и с этого направления, отметил он.

По данным компании, поставки сжиженного природного газа (СПГ) в этом году увеличены в три раза. Вместо пяти перевезенных в прошлом году грузов компания в этом году привезла в регион 16 судов, наполненных СПГ.

Заказанный "Elenger" газ доставляется судами в финский терминал "Инкоо" и в Клайпедский терминал, откуда подается в газопровод. Один танкер СПГ доставляет примерно одну десятую часть потребляемого за год в Литве природного газа.

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