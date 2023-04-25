В Клайпеде завершен проект по дноуглублению подходного канала и акватории

15,5 метра – такая глубина уже зафиксирована в судоходном канале Клайпедского порта, в ближайшее время капитан порта своим распоряжением увеличит максимально допустимую осадку судов до 14,3 метра. Один из важнейших проектов последних лет открывает перед портом новые возможности.
"Большая глубина канала дает такой же эффект, как и строительство более широкой улицы. Повышается пропускная способность порта в город и эффективность использования данной инфраструктуры за счет возможности принимать более крупные суда и увеличивать их загрузку, сокращается время перевозки грузов и транспортные расходы.
Этот проект, несомненно, будет способствовать повышению конкурентоспособности Клайпедского порта. На восточном побережье Балтийского моря порты соревнуются максимальными параметрами, чтобы принимать крупнейшие суда, прибывающие в Балтийское море. Именно глубина является одним из ключевых факторов конкурентоспособности портов", — сказал министр транспорта Марюс Скуодис.
Целенаправленные инвестиции являются одним из существенных факторов, позволяющих порту улучшать результаты погрузки, генерировать пользу и доход государству. На почти 9-километровом участке судоходного канала Клайпедского порта достигнута глубина в 15,5 метра, а на внешнем 1,7-километровом участке судоходного канала за пределами портовых ворот – 16 метров.
Общая стоимость проекта по дноуглублению Клайпедского порта составляет 94,1 млн евро с НДС. Из Фонда сплочения Европейского союза (ЕС) на этот проект выделено 28 млн евро. По договору, подписанному с Минтрансом 30 ноября 2022 г., на проект выделено 9,9 млн евро бюджетных средств. Остальная часть проекта финансируется за счет средств Дирекции порта.
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