aA
Клайпеда - первый город в Литве, в котором за проезд в общественном транспорте можно будет заплатить банковской картой, пишет Vakarų ekspresas.
Virginijos Kesminės nuotr.
Virginijos Kesminės nuotr.

С начала мая за поездку банковскими картами можно будет заплатить в автобусах Клайпеды 8 и 10 маршрута.

"Хватит банковской карты или связанного с ней гаджета, например, телефона или часов", – пишет ve.lt. В автобусах других маршрутов банковскими картами за проезд можно будет расплатиться с июня этого года.

Сообщается, что стоимость билета останется прежней – 1 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Мошенники придумывают новые способы обмана жителей

В Литве растут масштабы мошенничества. По данным...

Сейм отклонил вето президента на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси

Сейм Литвы проголосовал против президентского вето на...

В Литве с 1 мая меняются правила дорожного движения: что нового?

Министерство транспорта Литвы сообщает, что 1 мая...

Генкомиссар рассказал о предполагаемом виновнике ДТП в Каунасском районе: факты из биографии шокируют

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела рассказал, что...

После трагического ДТП суровые предложения: в их числе и лишение свободы

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что в...