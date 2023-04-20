С начала мая за поездку банковскими картами можно будет заплатить в автобусах Клайпеды 8 и 10 маршрута.
"Хватит банковской карты или связанного с ней гаджета, например, телефона или часов", – пишет ve.lt. В автобусах других маршрутов банковскими картами за проезд можно будет расплатиться с июня этого года.
Сообщается, что стоимость билета останется прежней – 1 евро.
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