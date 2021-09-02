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В четверг утром в Клайпедский морской порт прибыло второе круизное судно в этом году.
В Клайпеде – второе круизное судно в этом году
© Reuters / Scanpix

Судно Marina доставило почти 400 туристов из США, Канады, Германии, Соединенного Королевства, Польши и других стран, сообщил Клайпедский порт.

"Хотя круизное судно - все еще единичный случай, оно является знаком оживления круизного судоходства и доказательством того, что бизнес не меняет направление", – отметил в пресс-релизе глава порта Альгис Латакас.

Он подчеркнул, что круизное судоходство переживает сложный период, однако порт и далее намерен развивать деятельность в этом направлении.

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Более половины приплывших в Клайпеду туристов из разных стран мира решили отправиться на экскурсии по Клайпеде и близлежащим городам, говорится в сообщении.

В середине августа в Клайпеду прибыло первое с начала пандемии круизное судно Artania, тогда оно доставило 677 гостей из Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Нидерландов.

Директор по вопросам инфраструктуры порта Видмантас Паукшет тогда заявил, что на следующий круизный сезон уже подано около 50 заявок на заход в Клайпеду. До пандемии за сезон порт обслуживал около 60 круизных судов, ими прибывало около 80 тыс. туристов.

Круизный сезон 2020 года в Клайпеде был отменен из-за пандемии.

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