В Клайпеде – второе круизное судно в этом году

Судно Marina доставило почти 400 туристов из США, Канады, Германии, Соединенного Королевства, Польши и других стран, сообщил Клайпедский порт.
"Хотя круизное судно - все еще единичный случай, оно является знаком оживления круизного судоходства и доказательством того, что бизнес не меняет направление", – отметил в пресс-релизе глава порта Альгис Латакас.
Он подчеркнул, что круизное судоходство переживает сложный период, однако порт и далее намерен развивать деятельность в этом направлении.
Более половины приплывших в Клайпеду туристов из разных стран мира решили отправиться на экскурсии по Клайпеде и близлежащим городам, говорится в сообщении.
В середине августа в Клайпеду прибыло первое с начала пандемии круизное судно Artania, тогда оно доставило 677 гостей из Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Нидерландов.
Директор по вопросам инфраструктуры порта Видмантас Паукшет тогда заявил, что на следующий круизный сезон уже подано около 50 заявок на заход в Клайпеду. До пандемии за сезон порт обслуживал около 60 круизных судов, ими прибывало около 80 тыс. туристов.
Круизный сезон 2020 года в Клайпеде был отменен из-за пандемии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Как литовская молодежь праздновала 1 сентября: еще больше посетителей в барах ожидается в выходные (8)
В среду в ресторанах и кафе Вильнюса было много...
Пограничники представили видео, на котором белорусы гонят нелегалов через границу (57)
Литовские пограничники поделились видео, на котором...
В Литве хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% взрослого населения (14)
За минувшие сутки в Литве от коронавируса привились 9972...
Полиция просит жителей воздержаться от участия в несанкционированных собраниях: штраф 600 евро (30)
Департамент полиции Литвы провел специальные учения...
Организаторы сентябрьского митинга: нам надо собрать 50 000 человек, а далее все запланировано (29)
Несмотря на то, что Вильнюсский муниципалитет не выдал...