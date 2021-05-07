Газовоз LNG Fukurokuju, ходящий под багамским флагом, утром пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов vesselfinder.com и myshiptracking.com.
Оператор терминала - компания Klaipėdos nafta - сообщил, что судно доставило около 138 тыс. кубометров СПГ. Оно впервые зашло в литовский порт.
В этом газовом году, начавшемся в октябре прошлого года, на терминал в Клайпеду прибыли 10 крупных судов СПГ из САШ и 31 небольшое судно из российского Высоцка, где находится завод "Новатэк". Эти небольшие суда доставляют по 9,5-15 тыс. кубометров СПГ.
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