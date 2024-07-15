В Клайпеде обанкротилась логистическая компания, увольняет всех работников

По данным Службы занятости, об увольнении уведомили в основном водителей большегрузных и грузовых машин – 131, а также специалистов по набору кадров – 6.
„Причина увольнений – неплатежеспособность работодателя, дело о банкротстве“, – пояснила Служба занятости.
В постановлении Клайпедского окружного суда от 4 июля сказано, что дело о банкротстве возбуждено, поскольку компания не платила налоги государству, у нее увеличились долги. Подчеркивается, что компания не смогла доказать, что она реально работает.
„Истец не предоставил доказательства наличия заказов, реальной деятельности и планирует получить прибыль, за счет которой сможет погасить долги“, – сказано в документе.
Представители Lumifast указали, что столкнулись с финансовыми трудностями из-за нечестной конкуренции, уверяли, что смогут решить проблемы в будущем. Компания уверяла, что ей должны 728 000 евро.
Однако суд констатировал, что Lumifast не пытается взыскать эти долги.
Lumifast не представила Центру реестров данные за 2023 г. Компания должна „Содре“ 85 600 евро.
Lumifast работала в Литве с начала 2023 г.