В Клайпеде обанкротилась логистическая компания, увольняет всех работников

По данным Службы занятости, об увольнении уведомили в основном водителей большегрузных и грузовых машин – 131, а также специалистов по набору кадров – 6.

„Причина увольнений – неплатежеспособность работодателя, дело о банкротстве“, – пояснила Служба занятости.

В постановлении Клайпедского окружного суда от 4 июля сказано, что дело о банкротстве возбуждено, поскольку компания не платила налоги государству, у нее увеличились долги. Подчеркивается, что компания не смогла доказать, что она реально работает.

„Истец не предоставил доказательства наличия заказов, реальной деятельности и планирует получить прибыль, за счет которой сможет погасить долги“, – сказано в документе.