aA
Во вторник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл новый крупный груз из США - 12-й такой груз в этом газовом году.
В Клайпеде – новый груз СПГ из США
© DELFI / Erikas Skardžius

Ранее оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз Arctic Aurora с грузом СПГ 138 тыс. кубометров прибывает с терминала экспорта СПГ, который находится в порту США Фрипорт.

По данным порталов слежения за морским транспортом marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз во вторник вечером пришвартовался у судна-хранилища Independence литовского терминала.

Во Фрипорте, что в штате Техас, действует завод сжижения газа компании Freeport LNG.

Статьи по теме:
В Клайпеду идет новый груз газа из США  (9)

На Клайпедский терминал СПГ за период с октября прошлого года, когда начался новый газовый год, уже пришел один крупный газовозов из Египта и один из Тринидада и Тобаго.

В этом газовом году на терминал в Клайпеду прибыли и 38 небольших судов из российского Высоцка, где находится завод "Новатэк". Эти небольшие суда доставляют по 9,5-15 тыс. кубометров СПГ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Минимальную зарплату в Литве со следующего года предлагают повысить до 703 евро (57)

Соцмин предлагает правительству с начала 2022 года...

Президентская служба упоминает о возможности введения карантина осенью (24)

Президент Литвы Гитанас Науседа 23 июня встретился с...

"Delfi Главное": что таит в себе литовская земля - путешествия маршрутами геолога?

День летнего солнцестояния в Литве называют "Йонинес"...

Лукашенко обратился к литовцам: очнитесь, пока не поздно (5)

Александр Лукашенко призвал жителей соседних стран...

Не все литовские депутаты хотят отказаться от парламентской гостиницы (55)

В парламенте рассматривают проект закона, согласно...