В Клайпеде – новый груз СПГ из США

Ранее оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз Arctic Aurora с грузом СПГ 138 тыс. кубометров прибывает с терминала экспорта СПГ, который находится в порту США Фрипорт.
По данным порталов слежения за морским транспортом marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз во вторник вечером пришвартовался у судна-хранилища Independence литовского терминала.
Во Фрипорте, что в штате Техас, действует завод сжижения газа компании Freeport LNG.
На Клайпедский терминал СПГ за период с октября прошлого года, когда начался новый газовый год, уже пришел один крупный газовозов из Египта и один из Тринидада и Тобаго.
В этом газовом году на терминал в Клайпеду прибыли и 38 небольших судов из российского Высоцка, где находится завод "Новатэк". Эти небольшие суда доставляют по 9,5-15 тыс. кубометров СПГ.
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