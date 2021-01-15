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В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) пришел новый небольшой груз газа от российской компании "Новатэк" – 17-й в начавшемся в октябре новом газовом году.
В Клайпеде – новый груз газа "Новатэка"
© AFP / Scanpix

Газовоз Coral Fungia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". Рано утром судно пришвартовалось у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.

Эти маленькие газовозы доставляют до 10 тыс. кубометров СПГ.

За этот газовый год на терминале также принято еще и 6 больших газовозов из США. Второго января судно Cameron LNG доставило около 138 тыс. кубометров СПГ.

Оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta сообщила, что за шесть лет деятельности терминала было перевалено около 86 тераватт-часов СПГ. Больше всего газа было доставлено из Норвегии – 78% общего количества, около 12% – из США, оставшееся – из Россииos, Nigerijos, Trinidado ir Tobago.

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