В Клайпеде – новый груз газа "Новатэка"

Газовоз Coral Fungia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". Рано утром судно пришвартовалось у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.
Эти маленькие газовозы доставляют до 10 тыс. кубометров СПГ.
За этот газовый год на терминале также принято еще и 6 больших газовозов из США. Второго января судно Cameron LNG доставило около 138 тыс. кубометров СПГ.
Оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta сообщила, что за шесть лет деятельности терминала было перевалено около 86 тераватт-часов СПГ. Больше всего газа было доставлено из Норвегии – 78% общего количества, около 12% – из США, оставшееся – из Россииos, Nigerijos, Trinidado ir Tobago.
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