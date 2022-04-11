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В Клайпедском порту в понедельник начался новый круизный сезон, во время которого в этом году ожидается 80 круизных судов.
Kruiziniai laivai Klaipėdoje
Kruiziniai laivai Klaipėdoje
© DELFI / Virginija Spurytė

Открыло сезон принадлежащее компании Conti Group круизное судно Hamburg, на нем в Клайпеду прибыло более 300 германских туристов. Судно Hamburg длиной 144 метра, рассчитанное на 420 пассажиров, использует германская компания Plantours Kreuzfahrten, оно пришвартовалось у причала клайпедского терминала круизных судов в 7.30 утра.

Визит будет продолжаться всего 6 часов, за это время туристы планируют посетить Старый город Клайпеды, Палангу и Нерингу.

По данным Клайпедского центра туризма и культуры, в этом сезоне в Клайпеду должно прибыть более 80 круизных судов. В прошлом году Клайпеду посетило всего два круизных судна.

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