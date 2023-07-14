14 июля 2023 г. 07:01

В Клайпеде можно было увидеть самый большой круизный парусник в мире

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
„Sea Cloud Spirit“ kapitonas E. Heineris. DELFI/Š. Meškio nuotr.
„Sea Cloud Spirit“ kapitonas E. Heineris. DELFI/Š. Meškio nuotr.
В четверг в Клайпеду вошел самый большой круизный парусник в мире – Sea Cloud Spirit. Вечером того же дня он ушел в Ригу. Порталу Delfi капитан лайнера Sea Cloud Spirit Хейнер Эйлерс показал парусник изнутри. По словам капитана, если погода позволяет, парусник по старинке ставит паруса и идет под парусами.

Sea Cloud Spirit пришел в Клайпеду в первый раз. Он был построен в Испании в 2021 году. Длина парусника 138 м.



"В соответствии с традициями, судну и его капитану, которые в первый раз входят в Клайпедский порт, вручают знак Клайпедского порта", - сказала представитель Клайпедского государственного порта Нийоле Дварёнайте-Милкинтене.

Парусник вышел из Киля (Германия). Потом он побывал в Копенгагене (Дания), в Кальмаре (Швеция), в Гданьске (Польша), зашел в Клайпеду и отбыл в Ригу, оттуда он отправится в Висбю и Стокгольм.

На борту Sea Cloud Spirit может быть 136 пассажиров.

"В Клайпеду он пришел со 130 пассажирами. 65 из них выезжали на экскурсии на Куршскую косу и в Палангу", - рассказал представитель судна.

По данным Seacloud Cruises, 12-дневный круиз по Балтийскому морю на этом судне обойдется в 8335 евро на человека.

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