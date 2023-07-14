В Клайпеде можно было увидеть самый большой круизный парусник в мире

Sea Cloud Spirit пришел в Клайпеду в первый раз. Он был построен в Испании в 2021 году. Длина парусника 138 м.







"В соответствии с традициями, судну и его капитану, которые в первый раз входят в Клайпедский порт, вручают знак Клайпедского порта", - сказала представитель Клайпедского государственного порта Нийоле Дварёнайте-Милкинтене.

Парусник вышел из Киля (Германия). Потом он побывал в Копенгагене (Дания), в Кальмаре (Швеция), в Гданьске (Польша), зашел в Клайпеду и отбыл в Ригу, оттуда он отправится в Висбю и Стокгольм.

На борту Sea Cloud Spirit может быть 136 пассажиров.

"В Клайпеду он пришел со 130 пассажирами. 65 из них выезжали на экскурсии на Куршскую косу и в Палангу", - рассказал представитель судна.