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В пятницу в Литву прибыл большой груз сжиженного природного газа (СПГ) из Тринидада и Тобаго.
Klaipėdos SGD terminalas
Klaipėdos SGD terminalas
© Įmonės nuotr.

Газовоз Arctic Aurora прибыл из порта Пойнт-Фортино, находящегося в этом государстве Карибского моря. Там действует завод СПГ Atlantic LNG. Судно пришвартовалось к хранилищу СПГ Independence, свидетельствуют порталы мониторинга за движением судов.

Ранее оператор Клайпедского терминала - компания Klaipedos nafta комментировала BNS, что судно доставит около 138 тыс. кубометров СПГ.

Груз газа из Тринидада и Тобаго в Литву прибывал и четыре года назад – в апреле 2017 года.

За этот газовый год, который начался в октябре прошлого года, на терминал в Клайпеде прибыли 10 больших газовозов из США и один из Египта.

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