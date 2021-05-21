Газовоз Arctic Aurora прибыл из порта Пойнт-Фортино, находящегося в этом государстве Карибского моря. Там действует завод СПГ Atlantic LNG. Судно пришвартовалось к хранилищу СПГ Independence, свидетельствуют порталы мониторинга за движением судов.
Ранее оператор Клайпедского терминала - компания Klaipedos nafta комментировала BNS, что судно доставит около 138 тыс. кубометров СПГ.
Груз газа из Тринидада и Тобаго в Литву прибывал и четыре года назад – в апреле 2017 года.
За этот газовый год, который начался в октябре прошлого года, на терминал в Клайпеде прибыли 10 больших газовозов из США и один из Египта.
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