В Киеве уничтожен торговый центр – проект литовской инвестиционной компании

В воскресенье поздно вечером российские войска обстреляли торговый центр в Киеве, погибли 8 человек, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Во время атаки в городе раздался сильный взрыв, среди развалин ТЦ Retroville начался пожар, сообщили журналисты агентства AFP. ТЦ принадлежал литовской компании BT Invest.

Ее глава Айварас Каралюс подтвердил Delfi эту информацию, но ничего не комментировал.

По его словам, сейчас собирают информацию о нанесенном ущербе. Портал издания VŽ сообщает, что инвестиция BT Invest составила около 100 млн. евро. В твиттере поделились взрывом ТЦ.





Компании BT Invest в Украине принадлежит и сеть магазинов Novus. Представитель компании Гинтаутас Павалькис сказал VŽ, что от офисного здания "ничего не осталось", ТЦ выглядит "так себе".

"Вчера вечером попали в ТЦ – основной удар пришелся на здание спортцентра, оно полностью уничтожено. Взрывная волна повредила и весь ТЦ, офисный центр. Очень жаль, что есть погибшие", – сказал он.

По его словам, представителей владельцев в здание не пускают из соображений безопасности.

"Пока у нас нет подробной информации, службы боятся, что состояние здания может быть аварийным, нас внутрь не пускают. Попробуем оценить, можно там что-то в будущем починить или нет. Пока ничего не знаем", – сказал Павалькис.

Комплекс в последнее время не работал, но некоторые помещения использовали для логистики.

ТЦ был построен в 2020 году.