В Кельме появится еще один ветропарк – инвестиции составят 150 млн евро

По словам члена правления Enefit Green и главного директора по развитию Андреса Маасинга, благодаря этому решению увеличатся объемы зеленой электроэнергии и укрепится энергетическая безопасность Литвы и надежность поставок.

"Несмотря на трудные времена на мировом энергетическом рынке, потребность в новых мощностях по производству электроэнергии из возобновляемых источников сохраняется", – цитируется А. Маасинг в распространенном пресс-релизе.

Отмечается, что электроэнергия, производимая ветропарком "Кельмес 2", обеспечит Литву и ее соседей электроэнергией, не выделяющей углекислый газ, и поможет сохранить доступность электроэнергии.

Ветропарк будет расположен в западной части Литвы. Ветропарк мощностью 90 МВт с 14 ветряными турбинами будет производить около 315 ГВтч электроэнергии в год и станет крупнейшим ветропарком Enefit Green в Литве. Планируемый ввод ветропарка в эксплуатацию – в 2025 г.