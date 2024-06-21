В Кедайняй начинается строительство логистического центра стоимостью 1,2 млн евро

Логистический центр площадью 1 414,42 кв. м. с коммерческими помещениями планируется построить в течение нескольких лет. После реализации проекта также планируется приобрести новое оборудование и солнечную панель для более устойчивого развития центра.
По словам министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, центр поможет земледельцам осуществлять деятельность коротких цепочек поставок продуктов питания.
„Очень важно, чтобы наши фермеры стали конкурентоспособными, имели возможность самостоятельно поставлять свою продукцию напрямую в логистические центры, а не переработчикам или посредникам. Мы рады, что этот новый проект будет не только способствовать инновациям в аграрном секторе, но и поможет более активно и эффективно интегрировать фермеров в цепочку поставок сельхозпродукции и продуктов питания, побудит их стать более активными участниками рынка“, – сказал он в пресс-релизе.
Проект финансируется за счет средств Европейского союза (ЕС) и государственного бюджета.