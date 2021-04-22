Расследование полиция начала после того, как журналисты провели расследование и на телевидении SVT показали передачу Uppdrag granskning. В передаче рассказали о литовской группировке, которая занимается кражей одежды из контейнеров благотворительной организации Human Bridge и привозят эти вещи в Литву.
"Получив эту информацию, полиция стала уточнять информацию, провела проверку. Были выявлены нарушения, начато расследование по 223 ст. УК ЛР", – сказал журналистам Siena пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
Указанная Матонисом статья УК ЛР - это ведение "двойной" бухгалтерии. Максимальный срок наказания – до двух лет лишения свободы.
В группе Facebook "Все в Кедайняй" в среду с утра делились фотографиями, сделанными у магазина, принадлежащего Айварасу - одному из главных персонажей расследования "Кедайняйские Робин Гуды".
По данным очевидцев, полицейские задержались в магазине до позднего вечера.
Матонис сказал, что не может подробно сказать, что делали в магазине полицейские.
В свою очередь журналисты центра расследовательской журналистики Siena также продолжают работу над этой темой. Готовят продолжение расследования "Кедайняйские Робин Гуды". А пока предлагаем вашему вниманию первую часть расследования.
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