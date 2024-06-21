В Кедайняй начинается строительство логистического центра стоимостью 1,2 млн евро

Логистический центр площадью 1 414,42 кв. м. с коммерческими помещениями планируется построить в течение нескольких лет. После реализации проекта также планируется приобрести новое оборудование и солнечную панель для более устойчивого развития центра.

„Очень важно, чтобы наши фермеры стали конкурентоспособными, имели возможность самостоятельно поставлять свою продукцию напрямую в логистические центры, а не переработчикам или посредникам. Мы рады, что этот новый проект будет не только способствовать инновациям в аграрном секторе, но и поможет более активно и эффективно интегрировать фермеров в цепочку поставок сельхозпродукции и продуктов питания, побудит их стать более активными участниками рынка“, – сказал он в пресс-релизе.