"Я слышал, что ТЦ Molas закрывается боятся, что под тяжестью снега может провалиться крыша", – поделился с порталом Kas vyksta Kaune информацией один из читателей, прибавив, что сначала ТЦ в среду работал, а потом закрылся.

Другая жительница Каунаса подтвердила, что в 18 ч. ТЦ был закрыт. Она сказала, что о причинах закрытия не сообщается ни на сайте, ни на дверях ТЦ.

Представитель Molas Индре Янушявичюте сказала, что из-за сложных метеорологических условий было решено закрыть ТЦ, чтобы принять необходимые меры безопасности.

"Мы учли количество выпавшего снега, образовавшуюся нагрузку на конструкции, поэтому, чтобы не было никакой угрозы безопасности покупателей и работников, решили закрыть ТЦ и организовать уборку снега", – сказала Янушявичюте.

По ее словам, ТЦ откроется, когда количество снега на крыше уменьшится.

Янушявичюте приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.