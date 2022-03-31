Проект был осуществлен в рамках договора "Реконструкция участка магистральной дороги государственного значения А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда с 99,29 по 100,47 км" с ЗАО Kauno tiltai и включал в себя не только строительство моста. По данным Литовской дирекции автомобильных дорог, этот проект еще до конца не завершен. Сейчас проводят работы по установке опорной стены. Проект планируют завершить во втором квартале этого года. Общая стоимость работ - 32,34 млн. евро с НДС.
Строительство нового моста и приведение в порядок моста А.Мишкиниса - часть осуществляемого проекта Искандского шоссе. После осуществления всего проекта проведут разделение потоков разной скорости, транзитный транспорт отделят от местного.
Это участок самого интенсивного движения в Литве. Согласно подсчетам, по этому участку каждые сутки проезжает до 78 000 автомобилей.
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