25 июля 2023 г. 07:14

В кассах самообслуживания Maxima - новый порядок оплаты за одноразовые пакеты

 
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„Maxima“ naujovė įsigyjant plastikinį maišelį
„Maxima“ naujovė įsigyjant plastikinį maišelį
ФОТО: Įmonės nuotr.

В Литве почти месяц одноразовые пластиковые бесплатно не дают ни в одном из магазинов. Торговая сеть Maxima уже отмечает, что покупатели стали реже брать эти пакеты. Однако до сих пор существует путаница при оплате за них в кассе самообслуживания. Отныне у таких касс покупатели найдут жетон со штрих-кодом, который поможет клиентам не забывать заплатить за товар. Напомним, что пластиковый пакет стоит 1 цент.

В Литве плату за одноразовые пакеты ввели с 1 июля 2023 года. Цель таких перемен - сократить использование одноразовых пластиковых пакетов.

"Если клиент взял не один пакет, то штрих-код надо сканировать столько раз, сколько пакетов взял клиент или в поле "количество" вписать цифру и сканировать жетон", – пояснила представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Напомним, что в обычных кассах количество пакетов надо указать кассиру.

Пластиковые пакеты бесплатные только в отделах, где продают мясо и рыбу. В них товары заворачивают продавцы.

По подсчетам сети Maxima, покупатели стали брать меньше одноразовых пакетов. С 1 по 20 июля количество использованных пакетов сократилось на 13%, а каждый третий покупатель вообще не покупает пакеты.

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