В кассах самообслуживания Maxima - новый порядок оплаты за одноразовые пакеты

В Литве плату за одноразовые пакеты ввели с 1 июля 2023 года. Цель таких перемен - сократить использование одноразовых пластиковых пакетов.
"Если клиент взял не один пакет, то штрих-код надо сканировать столько раз, сколько пакетов взял клиент или в поле "количество" вписать цифру и сканировать жетон", – пояснила представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.
Напомним, что в обычных кассах количество пакетов надо указать кассиру.
Пластиковые пакеты бесплатные только в отделах, где продают мясо и рыбу. В них товары заворачивают продавцы.
По подсчетам сети Maxima, покупатели стали брать меньше одноразовых пакетов. С 1 по 20 июля количество использованных пакетов сократилось на 13%, а каждый третий покупатель вообще не покупает пакеты.