В кассах самообслуживания Maxima - новый порядок оплаты за одноразовые пакеты

В Литве почти месяц одноразовые пластиковые бесплатно не дают ни в одном из магазинов. Торговая сеть Maxima уже отмечает, что покупатели стали реже брать эти пакеты. Однако до сих пор существует путаница при оплате за них в кассе самообслуживания. Отныне у таких касс покупатели найдут жетон со штрих-кодом, который поможет клиентам не забывать заплатить за товар. Напомним, что пластиковый пакет стоит 1 цент.