В Каролинишкес после реконструкции открылся магазин Maxima XX

„Первых покупателей Maxima ХХ с самого утра приветствовал аромат свежей выпечки, покупатели могли выбирать из разнообразного ассортимента свежих товаров“, – сказала представитель сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене.
По ее словам, покупателей приветствовали прежние работники этого магазина, их здесь 49 .
„В этом коллективе 30 человек работают больше 5 лет, а 17 - больше 10 лет. Их хорошо знают и наши покупатели“, – сказала представитель сети.
В обновленном магазине была расширена зона самообслуживания – появилось 8 касс самообслуживания, есть и 4 обычные кассы.
По случаю открытия магазина покупателей ждут скидки до 50%. VisaВсю информацию можно найти в специальном издании, посвященном открытию этого магазина (бумажный вариант есть в магазине) и на сайте: https://www.maxima.lt/leidiniai/atidarymas-x917.
До 23 сентября все, кто купит товары на 30 и больше евро смогут купить упаковку тортильи Lietuvos kepėjas (6 шт. x 60 г) за 1 цент. Если вы купите товары на сумму 60 евро и больше, то сможете купить две такие упаковки по 1 центу, а на 90 и больше – целых 3.
Магазин будет работать ежедневно с 8 до 22 ч.