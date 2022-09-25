В кафе и ресторанах Литвы сокращается поток клиентов

Издание Lietuvos rytas сообщает, что жители стали экономить не только из-за роста цен на электричество, но и из-за приближения отопительного сезона, поэтому люди отказываются от услуг ресторанов и от других развлечений – кино и концертов.

Глава ресторанов Talutti TEX-MEX Эдвинас Радвилас сказал, что в сентябре количество клиентов сократилось, а оборот уменьшился на 40%. По его мнению, люди испугались будущего и решили экономить, поэтому ищут более дешевые альтернативы обедам в магазинах или приносят на работу еду из дома.

Радвилас не отрицал, что приходится думать о сокращении числа работников или об отправке их на простой, а если положение не улучшится – о временном закрытии ресторанов.