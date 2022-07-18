В июне личные автомобили (M1) составили 14 126 ед., легковые коммерческие транспортные средства (N1) – 767 ед. В июне в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок "Volkswagen" (2 306 ед.), BMW (1 642 ед.) и "Audi" (1 228 ед.). Среди моделей лидировали "Volkswagen Passat" (615 ед.), BMW 3 серии (513 ед.), "Volkswagen Golf" (493 ед.). Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 11,5 лет. Доля дизельных автомобилей – 69,0 проц. (в июне 2021 г. – 71,1 проц.).

В июне в Литве произведено 15 758 операций по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т.е. на 6,8 проц. меньше, чем в июне 2021 г. (16 899 ед.). Операций по смене владельцев личных автомобилей (M1) – 15 173, легковых коммерческих (N1) – 585. В июне владельцев чаще всего меняли автомобили марок "Volkswagen" (2 518 ед.), BMW (1 773 ед.) и "Audi" (1 659 ед.). Наиболее частые операции по смене владельца были среди моделей "Volkswagen Passat" (816 ед.), BMW 5 серии (591 ед.), BMW 3 серии (590 ед.). Средний возраст сменивших владельца б/у автомобилей – 14,1 года.

В январе-июне 2022 г. в Литве первый раз зарегистрировано 73 876 подержанных легковых автомобилей, т.е. на 8,7 проц. больше, чем за тот же период 2021 г. (67 970 ед.). Средний возраст составил 11,5 лет. Доля дизельных автомобилей составила 67,8 проц. (в 2021 г. – 71,2 проц.).

За первое полугодие 2022 г. в стране было произведено 94 617 операций по смене владельцев б/у легковых автомобилей, т.е. на 4,2 проц. больше, чем за тот же период 2021 г. (90 789 ед.). Средний возраст сменивших владельца автомобилей – 14,3 года.