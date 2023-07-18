В июне в Литве рынок подержанных легковых автомобилей сократился на 9,4%

В прошлом месяце личные автомобили (M1) составили 12 671 ед., легковые коммерческие транспортные средства (N1) – 823 ед. В июне в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок "Volkswagen" (1 783 ед.), BMW (1 763 ед.) и "Audi" (1 113 ед.).

Среди моделей лидировали BMW 5 серии (460 ед.), "Volkswagen Passat" (459 ед.), BMW 3 серии (451 ед.). Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 10,1 года. Доля дизельных автомобилей – 66,3 проц. (в июне 2022 г. – 69,0 проц.).

Как говорится в сообщении "AutoTyrimai", в июне в Литве произведено 16 720 операций по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т.е. на 2,2 проц. больше, чем в июне 2022 г. (16 359 ед.). Операций по смене владельцев личных автомобилей (M1) – 16 100, легковых коммерческих (N1) – 620.