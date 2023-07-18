В июне в Литве рынок подержанных легковых автомобилей сократился на 9,4%

В прошлом месяце личные автомобили (M1) составили 12 671 ед., легковые коммерческие транспортные средства (N1) – 823 ед. В июне в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок "Volkswagen" (1 783 ед.), BMW (1 763 ед.) и "Audi" (1 113 ед.).
Среди моделей лидировали BMW 5 серии (460 ед.), "Volkswagen Passat" (459 ед.), BMW 3 серии (451 ед.). Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 10,1 года. Доля дизельных автомобилей – 66,3 проц. (в июне 2022 г. – 69,0 проц.).
Как говорится в сообщении "AutoTyrimai", в июне в Литве произведено 16 720 операций по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т.е. на 2,2 проц. больше, чем в июне 2022 г. (16 359 ед.). Операций по смене владельцев личных автомобилей (M1) – 16 100, легковых коммерческих (N1) – 620.
В июне владельцев чаще всего меняли автомобили марок "Volkswagen" (2 777 ед.), BMW (1 844 ед.) и "Toyota" (1690 ед.). Наиболее частые операции по смене владельца были среди моделей "Volkswagen Passat" (832 ед.), "Volkswagen Golf" (633 ед.), BMW 3 серии (607 ед.). Средний возраст сменивших владельца б/у автомобилей – 13,9 года.
В январе-июне 2023 г. в Литве первый раз зарегистрировано 77 353 подержанных легковых автомобиля, т.е. на 4,7 проц. больше, чем за тот же период 2022 г. (73 876 ед.). Средний возраст составил 10,3 года. Доля дизельных автомобилей составила 67,0 проц. (в 2022 г. – 67,8 проц.).
За первое полугодие 2023 г. в стране было произведено 95 793 операции по смене владельцев б/у легковых автомобилей, т.е. на 0,6 проц. больше, чем за тот же период 2022 г. (95 218 ед.). Средний возраст сменивших владельца автомобилей – 14,1 года.