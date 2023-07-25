25 июля 2023 г. 20:12

В июне самая высокая средняя зарплата в Литве была больше 69 000 евро

 
Айсте Жебраускене
ru.DELFI.lt
Eurai
Eurai
ФОТО: Shutterstock

В июне 32 литовские компании выплатили своим работникам зарплаты больше 10 000 евро "на бумаге", таковы данные Фонда социального страхования ("Содры"). В списке лидируют компании, работающие в сфере технологий, но есть и попавшие под санкции, уходящие из Литвы компании.

На первом месте - технологическая компания Uber Lithuania Software and Development, которая в сентябре 2022 г. заявила об уходе с литовского рынка. Похоже, в прошлом году она завершила процесс и уволила всех работников. Год назад в компании работали 60 человек, а в июне их уже не осталось. Компания выплатила щедрые выходные пособия - средняя зарплата составила 69 315 евро "на бумаге".

На втором месте – клайпедская компания Oocl, средняя зарплата ее 8 работников в июне была 55 062 евро "на бумаге".

Третье место – компания датского капитала Skovs Korn Baltic, в которой работают 6 человек – средняя зарплата в июне 40 467 евро.

Далее идет – Dula Baltic, которая 5 своим работникам выплатила по 22 788 евро "на бумаге".

Пятое место - вильнюсский филиал биотехнологической компании Amgen Switzerland AG, в котором работают 7 человек. Они в июне получили в среднем по 22 482 ерво.

Шестое место – технологическая компания Huawei Technologies (Vilnius). В ней работают 9 человек, в мае их было 10, а в декабре 2022 - 16. В июне средняя зарплата в компании составила 22 233 евро.

Далее - попавшая под санкции PhosAgro Baltic, в которой в июне работали 2, а в мае еще 4 человека. Их средняя зарплата в июне была 17 796 евро "на бумаге". Производитель удобрений PhosAgro Baltic, акции и средства которой заморожены из-за санкций, связан с близким Кремлю олигархом Андреем Мельниченко.

Восьмое место – дочерняя компания американской Apple - Apple Lithuania. 4 ее работника в июне получили по 17 796 евро.

Далее идет создатель компьютерного оборудования Cloud Development. 4 работника которой в среднем получили по 16 930 евро.

На десятом месте фармацевтическая компания AbbVie, в которой работают 38 человек. Они в июне в среднем получили по 16 612 евро "на бумаге".

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