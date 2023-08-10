В июне дефицит внешней торговли составил 482,2 млн евро

За месяц (июнь 2023 г., по сравнению с июнем 2023 г.) экспорт сократился на 5,1 проц., импорт – на 2,7 проц. На снижение экспорта повлияло сокращение экспорта хлебных злаков (67,3 проц.), наземных транспортных средств (14,1 проц.), минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (5,4 проц.).
Снижение импорта обусловлено сократившимся импортом минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (4,1 проц.), электромашин, оборудования, их частей (7,9 проц.), наземных транспортных средств (4,6 проц.). Экспорт товаров без учета минеральных продуктов сократился на 5,1 проц., импорт – 2,4 проц. Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 5 проц., без учета минеральных продуктов – на 5,1 проц.
За год (июнь 2023 г., по сравнению с июнем 2022 г.) экспорт сократился на 2,7 проц., импорт – на 10,2 проц. На снижения экспорта повлиял сократившийся экспорт хлебных злаков (59,2 проц.), удобрений (60,4 проц.), пластиков и изделий из них (24,4 проц.). Снижение импорта обусловлено уменьшившимся импортом минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (34,3 проц.), древесины и изделий из нее (41,6 проц.), пластиков и изделий из них (21,6 проц.). Экспорт товаров без учета минеральных продуктов за год сократился на 9,3 проц., импорт – на 2,6 проц. Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 4,3 проц., без учета минеральных продуктов – 16,9 проц.
В январе-июне 2023 г. Литва больше всего экспортировала в Латвию (10,2 проц.), Польшу (8,9 проц.), Германию (7,4 проц.), а импортировала – из Германии (13,6 проц.), Польши (13,2 проц.), Латвии (8,4 проц.). Товаров литовского происхождения больше всего экспортировано в Польшу (9,8 проц.), Германию (8,9 проц.), Нидерланды (8 проц.), Латвию (7,7 проц.) и США (7,4 проц.).
В январе-июне 2023 г. Литва больше всего экспортировала минеральных продуктов (13,9 проц.), машин и механического оборудования, электрооборудования (13,2 проц.), продукции химической промышленности и смежных с ней отраслей (10,8 проц.); больше всего импортировала – минеральных продуктов (20,4 проц.), машин и механического оборудования, электрооборудования (17,1 проц.), наземных, воздушных и водных транспортных средств (12,1 проц.).
Среди товаров литовского происхождения больше всего экспортировано минеральных продуктов (20 проц.), различных промышленных товаров (11,6 проц.), готовых продуктов питания, безалкогольных и алкогольных напитков, табачных изделий и заменителей табака (9,6 проц.), машин и механического оборудования, электрооборудования (8,5 проц.).