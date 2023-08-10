В июне дефицит внешней торговли составил 482,2 млн евро

За месяц (июнь 2023 г., по сравнению с июнем 2023 г.) экспорт сократился на 5,1 проц., импорт – на 2,7 проц. На снижение экспорта повлияло сокращение экспорта хлебных злаков (67,3 проц.), наземных транспортных средств (14,1 проц.), минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (5,4 проц.).

За год (июнь 2023 г., по сравнению с июнем 2022 г.) экспорт сократился на 2,7 проц., импорт – на 10,2 проц. На снижения экспорта повлиял сократившийся экспорт хлебных злаков (59,2 проц.), удобрений (60,4 проц.), пластиков и изделий из них (24,4 проц.). Снижение импорта обусловлено уменьшившимся импортом минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (34,3 проц.), древесины и изделий из нее (41,6 проц.), пластиков и изделий из них (21,6 проц.). Экспорт товаров без учета минеральных продуктов за год сократился на 9,3 проц., импорт – на 2,6 проц. Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 4,3 проц., без учета минеральных продуктов – 16,9 проц.