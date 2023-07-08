В июне цена на электроэнергию выросла более чем на четверть

По ее словам, по сравнению с июнем прошлого года цена на электроэнергию в Литве была более чем в два раза ниже. В июне 2022 г. цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне достигла 223 евро/МВтч.

Утверждается, что изменения в цене на электроэнергию были вызваны увеличением генерирования солнечных электростанций, которые компенсировали снижение выработки ветряных электростанций.

На цены также повлияла работа объектов по производству энергии (газогенераторов), которые производят более дорогую электроэнергию, что было вызвано недостаточным генерированием латвийских гидроэлектростанций для удовлетворения спроса на электроэнергию в Латвии и снижением импорта из Эстонии.