В июне airBaltic перевезла из Литвы рекордное количество пассажиров

По данным компании, это самое большое количество пассажиров, зафиксированное airBaltic в Литве в июне. В том же месяце авиакомпания также выполнила 731 рейс, что на 21 проц. больше, чем в июне прошлого года.

„Такому росту во многом способствовало открытие в мае в начале летнего полётного сезона 15 новых маршрутов, в том числе по направлениям в Юго-Восточную Европу. Очевидно, что усилия компании по улучшению сообщения и предоставлению различных вариантов путешествий находят отклик у наших пассажиров“, сказал президент и генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс.