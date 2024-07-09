2024.07.09 15:18

В июне airBaltic перевезла из Литвы рекордное количество пассажиров

 
ru.DELFI.lt
Латвийская авиакомпания airBaltic в июне перевезла из Литвы рекордное количество пассажиров
Латвийская авиакомпания airBaltic в июне перевезла из Литвы рекордное количество пассажиров
ФОТО: Shutterstock

Латвийская авиакомпания airBaltic в июне перевезла из Литвы рекордное количество пассажиров. Сообщается, что за первый летний месяц авиакомпания перевезла 73 тыс. пассажиров, или на 15 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным компании, это самое большое количество пассажиров, зафиксированное airBaltic в Литве в июне. В том же месяце авиакомпания также выполнила 731 рейс, что на 21 проц. больше, чем в июне прошлого года.

„Такому росту во многом способствовало открытие в мае в начале летнего полётного сезона 15 новых маршрутов, в том числе по направлениям в Юго-Восточную Европу. Очевидно, что усилия компании по улучшению сообщения и предоставлению различных вариантов путешествий находят отклик у наших пассажиров“, сказал президент и генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс.

С мая airBaltic начала выполнять полеты из Вильнюса в Краков, Гамбург и Лиссабон, а также добавила прямые рейсы в Осло и из Паланги в Амстердам. Кроме того, авиакомпания намерена увеличить частоту полетов по маршрутам из Вильнюса в Париж, Мюнхен, Таллинн и из Паланги в Ригу.

Ожидается, что в этом году airBaltic соединит Литву 21 прямым маршрутом и предоставит возможность летать в другие страны мира с одной пересадкой через более чем 20 кодшеринговых партнеров.

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