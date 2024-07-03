2024.07.03 11:59

В июне аэропорты Литвы обслужили рекордное количество пассажиров

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Каунасский аэропорт
Каунасский аэропорт
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В первый месяц лета в аэропортах Литвы было обслужено 653 тыс. пассажиров, что на 15 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо прочего, в июне второй месяц подряд также зафиксировано рекордное количество обслуженных пассажиров в аэропортах.

„Второй месяц мы наблюдаем рекордный рост авиаперевозок, в июне мы также зафиксировали, что все без исключения аэропорты нашей страны превысили количество пассажиров до пандемии – Вильнюсский аэропорт до прошлого месяца по-прежнему фиксировал почти такие же цифры, как и в 2019 году, и теперь мы можем сказать, что мы фактически переросли наши предыдущие объемы“, - цитируется в сообщении глава Отдела развития рейсов Литовских аэропортов Томас Зитикис.

По данным Литовских аэропортов, через Вильнюсский аэропорт в июне путешествовали 480 тыс. пассажиров (на 14 проц. больше, чем зафиксировано в июне прошлого года), Каунасский аэропорт – 139 тыс. пассажиров (на 14 проц. больше), Палангский аэропорт – 35 тыс. пассажиров (на 28 проц. больше).

В июне во всех Литовских аэропортах было обслужено более 5,4 тыс. рейсов, что на 11 проц. больше, чем за тот же период прошлого года.

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