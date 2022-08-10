В июле в аэропортах Литвы пассажиропоток вырос на 77,5%

За семь месяцев текущего года аэропорты Литвы обслужили 2,9 млн пассажиров – в 3,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Также обслужили 29,2 тыс. рейсов – на 93% больше, чем за тот же период прошлого года. Только в июле их было 4,8 тыс. – на 26,3% больше. В рекордный июль 2019 года в аэропортах было обслужено 5,5 тыс. рейсов.

Только в Вильнюсском аэропорту в июле было 426 тыс. пассажиров или 95% от допандемийного потока. Было обслужено 3,5 тыс. рейсов - на 29,6% больше, чем в прошлом году, но на 16,7% меньше, чем в июле 2019 года.

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В Каунасском аэропорту в июле было 122 тыс. пассажиров - на 7% больше, чем в июле 2019 года. Кроме того, было обслужено 993 рейса - на 35,1% больше, чем в прошлом году и на 6,3% меньше, чем в июле 2019 года.

В Палангском аэропорту в июле было 29 тыс. пассажиров - на 64,8% больше, чем в прошлом году, но на 9,4% меньше, чем в июле 2019 года. Кроме того, было обслужено 352 рейса - на 5,4% меньше, чем в прошлом году и на 30% меньше, чем в 2019 году.

В июле этого года, по сравнению с июлем 2019 года, через аэропорты прошло на 16% больше грузов - 1,7 тыс. тонн.

В июле 2019 года в Литве предлагалось 92 направления полетов, в 2021 году - 76, а в июле текущего года - 90. Самым популярным направлением остается Лондон.