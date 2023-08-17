В июле рынок подержанных автомобилей вырос на 14%

В январе–июле 2023 г. количество впервые зарегистрированных в Литве подержанных легковых автомобилей составило 90 462, т. е. на 6 проц. больше, чем за соответствующий период 2022 года (85342 ед.). Их средний возраст составил 10,3 года.

Доля дизельных автомобилей составила 67 проц. (67,9 проц. в 2022 году). За первые семь месяцев 2023 года в стране было заключено 112 948 сделок по смене владельцев подержанных автомобилей, т.е. на 0,3 проц. больше, чем за соответствующий период 2022 года (112577 ед.). Средний возраст автомобилей, сменивших владельцев в этом году, составил 14,1 года.