В июле рынок подержанных автомобилей вырос на 14%

В прошлом месяце личные автомобили (М1) составили 12 309 ед., а легковые коммерческие автомобили (N1) – 800 ед. В июле в стране больше всего было зарегистрировано автомобилей Volkswagen (1809 ед.), BMW (1736 ед.) и Mercedes-Benz (1037 ед.).
Среди моделей лидировали BMW 3-й серии (458 ед.), Volkswagen Passat (442) и BMW 5-й серии (434). Средний возраст впервые зарегистрированных в Литве подержанных автомобилей составил 10,1 года.
Доля дизельных автомобилей составила 67 проц. (в июле 2022 г. – 68,6 проц.). В прошлом месяце в Литве было совершено 16 610 сделок по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т. е. на 4,3 проц. меньше, чем в июле 2022 г. (17359 ед.). Было совершено 16 109 сделок по смене владельцев легковых автомобилей (М1) и 501 – легковых коммерческих автомобилей (N1).
В июле в основном менялись владельцы автомобилей марок Volkswagen (2897 ед.), BMW (1860 ед.) и Audi (1670 ед.). Среди них самыми популярными были модели Volkswagen Passat (866 ед.), BMW 5 Series (624 ед.) и Volkswagen Golf (594 ед.).
Средний возраст подержанных автомобилей, сменивших владельцев, составил 13,8 лет.
В январе–июле 2023 г. количество впервые зарегистрированных в Литве подержанных легковых автомобилей составило 90 462, т. е. на 6 проц. больше, чем за соответствующий период 2022 года (85342 ед.). Их средний возраст составил 10,3 года.
Доля дизельных автомобилей составила 67 проц. (67,9 проц. в 2022 году). За первые семь месяцев 2023 года в стране было заключено 112 948 сделок по смене владельцев подержанных автомобилей, т.е. на 0,3 проц. больше, чем за соответствующий период 2022 года (112577 ед.). Средний возраст автомобилей, сменивших владельцев в этом году, составил 14,1 года.