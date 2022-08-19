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С начала войны в Украине в Литве трудоустроились больше 15 800 украинцев, это почти половина всех трудоспособных беженцев из этой страны. Украинские беженцы работают во всех муниципалитетах Литвы, почти каждый третий – в Вильнюсе. Всего в Литве проживает 62 000 беженцев из Украины, почти 36 000 – трудоспособного возраста.
В июле работающие в Литве белорусы и украинцы заплатили налоги на сумму 10 млн. евро
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

В Литве работают и платят налоги и белорусы, бежавшие от режима. Всего с начала войны в Украине в нашу страну приехало 7500 белорусов.

Соцмин сообщает, что работавшие у нас украинцы и белорусы заплатили в июле почти 10 млн. евро налогов: подоходного, ОНЗ, пенсионного и социального страхования.

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Украинцы, по данным Соцмина, работают во всех муниципалитетах. Больше всего украинцев работает в крупных городах: Вильнюсе – 4900, в Каунасе – 2100, в Клайпеде - 1800.

По данным Службы занятости, высококвалифицированную работу выполняют 1200 украинцев (8%).

Большая часть украинцев выполняет работу, требующую средней квалификации – 9800 (64,6%).


Низкоквалифицированную или неквалифицированную работу выполняют 4200 украинцев (уборщики, помощники на кухне, фасовщики).

Средняя зарплата украинцев, которые устроились на работу в Литве с начала войны в Украине, составляет около 1000 евро "на бумаге".

По данным Службы занятости на 1 августа, в Литве работают 7500 белорусов, приехавших сюда после начала войны в Украине. 88% – мужчины, их средний возраст – 37 лет. Их средняя зарплата составляет 1786 евро "на бумаге".

Больше всего белорусов работает в Вильнюсе – 4200, в Каунасе – 600, в Шяуляе – 300, в Клайпеде – 200.

Высококвалифицированную работу выполняют почти 2000, или 26% белорусов. Из них 1700, или 87,1%, работают в сфере ИТ или связи.

Работу, требующую средней квалификации, выполняют 5500 белорусов, или 73%.

Низкоквалифицированную или неквалифицированную работу выполняют всего 86 белорусов, или 1%.

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