В июле количество поставленных на учет новых автомобилей выросло на 13,7%

Сообщается, что такой скачок обусловлен техническими причинами, так как в этом году в июле было на целых три рабочих дня больше.
Как обычно, объем экспресс-реэкспорта в прошлом месяце был крайне низким: к концу месяца было снято с учета 5 зарегистрированных новых автомобилей (в том числе по 2 от Mercedes-Benz и Honda), еще 11 будут сняты с учета в ближайшее время.
В июле количество поставленных на учет личных автомобилей (М1) выросло на 16,7 проц. до 2718 ед., между тем, количество легковых коммерческих транспортных средств (N1) сократилось на 12,5 проц. до 237 ед.
В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Toyota (445 ед.), второе место занял Volkswagen (443), а третье – Skoda (436), хотя разрыв между лидерами невелик. Среди престижных марок вновь лидирует Audi (122 ед.).
В июле среди моделей для личного пользования (М1) неожиданно лидировали Volkswagen Golf (198 ед.), Kia Sportage (126) и Skoda Octavia (109). Среди легковых коммерческих автомобилей (N1) наибольшей популярностью пользовались Renault Master (46 ед.) и Suzuki Jimny (45 ед.).
В прошлом месяце было зарегистрировано 167 настоящих электромобилей (EV), что на 2,9 проц. меньше, чем год назад. Самая популярная модель — Citroen e-C4 (25 ед.). В июле 2023 г. было зарегистрировано 172 электромобиля.
Всего в январе-июле 2024 г. в было Литве были поставлены на учет 19 374 новых легковых автомобиля, что на 2,7 проц. больше, чем за соответствующий период прошлого года (18 870).
В этом году на учет поставлено 1049 электромобилей, что на 16,8 проц. меньше, чем за тот же период прошлого года (1261), а их доля на рынке упала до 5,4 проц. (в 2023 г. – 6,7 проц.).