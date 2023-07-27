В июле бензин и дизельное топливо в Литве подорожали на 0,09 евро/л

За неделю средняя цена на топливо увеличилась примерно на 1 %. Топливо дорожало и в других сравниваемых странах региона Балтийского моря, за исключением Эстонии, где оно немного подешевело, отмечает агентство.

Топливо в Литве по-прежнему на 0,11-0,22 евро/л дешевле, чем в Латвии и Эстонии.

За неделю с 17 по 24 июля средние цены на дизельное топливо выросли во всех сравниваемых странах (0,4-3,4 %), кроме Эстонии, где средняя цена снизилась на 0,1 %.

В Литве средняя цена на дизельное топливо сейчас составляет 1,37 евро/л, что на 0,13 евро/л меньше, чем средняя цена на дизельное топливо в Эстонии, и на 0,04 евро/л меньше, чем в Польше, где эта цена составляет 1,41 евро/л.

Средние цены на бензин за неделю выросли во всех сравниваемых странах региона Балтийского моря (0,3-1,1 %), кроме Эстонии, где средняя цена снизилась на 0,1 %. В Литве средняя цена на бензин составляет 1,48 евро/л.