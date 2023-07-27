В июле бензин и дизельное топливо в Литве подорожали на 0,09 евро/л

За неделю средняя цена на топливо увеличилась примерно на 1 %. Топливо дорожало и в других сравниваемых странах региона Балтийского моря, за исключением Эстонии, где оно немного подешевело, отмечает агентство.
Топливо в Литве по-прежнему на 0,11-0,22 евро/л дешевле, чем в Латвии и Эстонии.
За неделю с 17 по 24 июля средние цены на дизельное топливо выросли во всех сравниваемых странах (0,4-3,4 %), кроме Эстонии, где средняя цена снизилась на 0,1 %.
В Литве средняя цена на дизельное топливо сейчас составляет 1,37 евро/л, что на 0,13 евро/л меньше, чем средняя цена на дизельное топливо в Эстонии, и на 0,04 евро/л меньше, чем в Польше, где эта цена составляет 1,41 евро/л.
Средние цены на бензин за неделю выросли во всех сравниваемых странах региона Балтийского моря (0,3-1,1 %), кроме Эстонии, где средняя цена снизилась на 0,1 %. В Литве средняя цена на бензин составляет 1,48 евро/л.
Для сравнения, средняя цена на бензин в Польше на 0,03 евро/л ниже, чем в нашей стране и составляет 1,45 евро/л, а в Эстонии она составляет 1,70 евро/л и выше на 0,22 евро/л.
В настоящее время средние цены на топливо во всех сравниваемых странах на 3,5-26 % (0,06-0,49 евро/л) ниже, чем год назад (12 месяцев назад), за исключением Германии, где бензин на 3,2 % (0,06 евро/л). дороже.
В этот период средняя цена на топливо больше всего снизилась в Литве: бензин подешевел на 21 проц. (0,39 евро/л), дизтопливо – на 26 проц. (0,49 евро/л).
С начала текущего месяца (1-26 июля) выросли оптовые цены на топливо: бензин и дизтопливо подорожали примерно на 0,09 евро/л. Напоминаем, что в июне оптовая цена на дизельное топливо увеличилась на 0,04 евро/л, а оптовая цена на бензин снизилась на 0,04 евро/л.
За рассматриваемую неделю цена на нефть марки "Brent" достигла 79,5 долл./барр., что на 0,4 проц. ниже средней цены предыдущей недели. Цена на нефть марки "Urals" достигла 63,8 долл./барр., что на 1,6 % выше средней цены предыдущей недели.