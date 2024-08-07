2024.08.07 10:07

В июле аэропорты Литвы обслужили на 10% больше пассажиров, чем в прошлом году

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uosto eismo schemos rekonstrukcijos pristatymas
Vilniaus oro uosto eismo schemos rekonstrukcijos pristatymas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В июле этого года в трех аэропортах Литвы было обслужено 647 тыс. пассажиров, что на 10 проц. больше, чем за тот же месяц прошлого года.

По данным литовских аэропортов, ежегодная тенденция остается неизменной – общий поток пассажиров в аэропортах в июле был несколько ниже, чем в июне.

По словам представителей, в июле обычно наблюдается уменьшение количества людей, летающих с деловыми целями, а также некоторых литовских путешественников, выбирающих в середине лета отдых в своей стране, поэтому общее количество путешественников немного уменьшается, но, учитывая долгосрочные тенденции, сохраняется последовательный рост пассажиропотока.

В июле во всей сети аэропортов Литвы выполнялось 83 регулярных маршрута. Через Вильнюсский аэропорт путешествовали 463 тыс. пассажиров, через Каунасский аэропорт – 148 тыс., через Палангский аэропорт – 37 тыс.

В июле во всех аэропортах Литвы было обслужено почти 5,2 тыс. рейсов, что на 5 проц. больше, чем за тот же период в 2023 году.

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