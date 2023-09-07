В индексе энергетической уязвимости Euromonitor international Литва занимает 90-ое место из 100

Экономист Euromonitor International Александра Свидлер утверждает, что такая оценка обусловлена ​​высоким спросом на энергию в производственном и транспортном секторах Литвы, которые зависят от импорта топливно-энергетического сырья. Так, по ее словам, в случае нарушения поставок, это повлияет на всю экономику, что и определяет оценку.

"Важно отметить, что спрос на энергию в Литве выше, чем в Латвии или Эстонии. Это связано с тем, что в Литве имеется достаточно крупный промышленный сектор, который достаточно энергоемкий, и крупный транспортный сектор, но нет традиционных энергоресурсов. Поэтому мы зависим от их импорта, что повышает уязвимость нашей страны к внешним потрясениям", – в четверг заявила А. Свидлер радиостанции LRT.