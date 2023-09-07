В индексе энергетической уязвимости Euromonitor international Литва занимает 90-ое место из 100

Экономист Euromonitor International Александра Свидлер утверждает, что такая оценка обусловлена высоким спросом на энергию в производственном и транспортном секторах Литвы, которые зависят от импорта топливно-энергетического сырья. Так, по ее словам, в случае нарушения поставок, это повлияет на всю экономику, что и определяет оценку.
"Важно отметить, что спрос на энергию в Литве выше, чем в Латвии или Эстонии. Это связано с тем, что в Литве имеется достаточно крупный промышленный сектор, который достаточно энергоемкий, и крупный транспортный сектор, но нет традиционных энергоресурсов. Поэтому мы зависим от их импорта, что повышает уязвимость нашей страны к внешним потрясениям", – в четверг заявила А. Свидлер радиостанции LRT.
"Нарушение поставок не только напрямую повлияет на потребителей и бизнес, но также нарушит нашу экономику и экспорт, снизит конкурентоспособность страны и повлияет на ее рост", – добавила она.
Экономист пояснила, что в процессе исследования рассматривалось не только производство электроэнергии или тепловой энергии в стране, но и зависимость от импорта энергоресурсов. Поэтому, по ее словам, рост производства электроэнергии в Литве не снижает зависимость от импорта газа.
"Мы рассмотрели возможности государств самостоятельно обеспечивать свои энергетические потребности, а также зависимость от импорта энергоресурсов, разнообразие энергоресурсов. А также возможность обеспечить собственные мощности", – сказала она.
"Но, несомненно, за последнее время в Литве увеличилось производство из возобновляемых источников. Но мы рассматриваем энергоснабжение в целом, так что одно только это увеличение не смогло бы покрыть аспект импортного газа", – отметила она.
Между тем врио директора Литовского агентства энергетики (ЛАЭ) Агне Багочюте говорит, что Литва должна занимать более высокую позицию в этом индексе, а в самом исследовании есть пробелы. По ее словам, в методологии и исследовании не учитывается тот факт, что Литва смогла быстро переориентировать свой газовый сектор и многого добилась в производстве электроэнергии.
"Методология не представлена открыто, но даже после того, как мы оценили 6 групп показателей, которым присвоены уровни важности, мы просто видим, что первая десятка расположилась бы немного иначе", – сказала А. Багочюте в четверг радиостанции LRT.
"Литовское агентство энергетики смотрит на этот сектор гораздо позитивнее. Взять тот же газовый сектор – Литва была одной из первых, кто переориентировался с российского газа, и такие примеры свидетельствуют о том, что в этих исследованиях действительно есть пробелы", – добавила она.