Индре Оринте, основательница и владелица бутика, рассказала Delfi, как обстоят дела в небольшом бутике одежды в Тракай после карантина.

— Вы давно живете в Тракай? Может быть, вы были первым бутиком такого типа в городе?

— В Тракай мы работаем восемь лет, хотя, кажется, открылись совсем недавно. Я помню азарт первого дня, первых клиентов и желание продержаться хотя бы год. Каждый год мы отмечаем день рождения нашего бутика, и очень приятно видеть, как именно сейчас приходят первые покупатели.

Да, насколько мне известно, мы были первым бутиком в Тракай, это усиливало ажиотаж, потому что мы не знали, нужна ли наша идея маленькому городку. Мы рады, что вдохновили других на то, чтобы осмелиться и начать действовать. Теперь главную улицу Витауто в Тракай можно назвать улицей бутиков.

— Какие люди сюда заходят - местные или есть те, которые приезжают из окрестных городов или Вильнюса?

— Вначале, можно сказать, мы приняли примерно одинаковое количество местных клиентов и туристов или специально приехавших. С момента открытия мы были активны в социальной сети Facebook, чтобы жители столицы и близлежащих городов могли увидеть нас там и организовать поездку в Тракай с кибинами и "шопингом".

Иностранные туристы тоже часто заезжали (конечно, не в карантин). Позже, когда наш бутик появился в Вильнюсе, потоки перераспределились. Тем не менее, постоянные покупатели - местные или из близлежащих районов. Мы стараемся, чтобы они находили побольше интересных вещей рядом с домом, и им не приходилось ездить за покупками в большой город.

Некоторые говорят, что они настолько привыкли делать покупки в нашем маленьком магазине, что в больших уже сложно, потому что при большом количестве вещей на это уходит много времени и не обязательно находишь что-то получше.

— Как удалось пережить карантин?

— Во время карантина мы сначала начали активнее торговать через социальные сети, а потом открыли интернет-магазин. Мы все думали об этом, но не хватало времени и, возможно, этого небольшого толчка.

Конечно, нам нравится видеть наших клиентов вживую, общаться, слышать их потребности и даже вступать в переговоры. Возможно, поэтому онлайн-покупки не были такими успешными, как покупки непосредственно в бутиках. Мы были очень рады, когда нам удалось возобновить деятельность и снова встретить клиентов, мы увидели, что они также скучали по "живым" покупкам.

— Какие бренды можно найти и по каким ценам? Это аутлет? Товар с дефектами? Может быть, у вас есть эксклюзивные товары, которые точно никто не продает?

— Бренды постоянно меняются, у нас редко бывает одежда одного производителя. Мы стараемся сделать цены доступными для всех. У нас вы можете купить платье и за ​​15, и за 80 евро. У нас почти нет брака, если только что-то не порвалось или не испачкалось во время примерки.

Аутлет для меня в принципе не очень понятное слово, может поэтому оно мне не нравится и я так не называю наш бутик. Что касается более известных брендов, они у нас есть, но у нас есть не только они. Мы часто продаем продукцию как малоизвестных литовских, так и зарубежных производителей.

Сказать, что у нас есть что-то уникальное, что продаем только мы, я не могу, но думаю, что мы стараемся одними из первых предлагать стильные и последние модные тенденции.

— Откуда берете одежду?

— На данный момент, когда нас ограничивают и нам труднее уезжать, мы чаще всего заказываем одежду у поставщиков онлайн, они работают как в Литве, так и в других странах Европейского Союза.

— Как часто обновляете ассортимент?

— Мы стараемся обновлять и дополнять ассортимент достаточно часто, не реже одного раза в неделю, поэтому, посетив нас, вы всегда найдете что-то новенькое.